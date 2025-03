Premio Maestrelli, vince Ranieri: «Champions? Ora viene il bello»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Presso «Le Panteraie» di Montecatini Terme, ieri si è svolta la quarantesima edizione del Premio Maestrelli, che ha visto protagonista Claudio Ranieri, che ha ricevuto per la terza volta il prestigioso riconoscimento. «Ricevere questo premio fa sempre piacere - ha affermato il tecnico della Roma a margine dell'evento - perché Maestrelli era un allenatore capace di amalgamare i suoi campioni. Riceverlo in un momento positivo per la squadra, poi, e ancora più bello. Ora, però, arriva il difficile, perché il campionato è apertissimo». L'allenatore della Roma ha poi sottolineato il percorso di crescita della squadra: «Ho pensato solo a far bene e a restituire ai ragazzi autostima e positività. C'è stato un grande sacrificio da parte di tutti, e ora i risultati si vedono». Per il rush finale, tuttavia, la Roma rischia di dover fare a meno di Dybala: «Speriamo che la squadra si compatti ulteriormente, perché senza un campione del genere dobbiamo tutti dare qualcosa in più». Si è parlato anche di Dovbyk, autore del gol vittoria domenica scorsa: «Mi ha fatto piacere vedere il pubblico sostenerlo e i suoi compagni di squadra correre ad abbracciarlo dopo il gol. Artem è un ragazzo molto timido, ha bisogno di com-prensione e affetto da parte di tutti noi». Infine, Ranieri ha ribadito con fermezza la sua decisione di concludere la carriera da allenatore al termine della stagione: «La pensione è la cosa giusta»