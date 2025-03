Piace Balerdi. E l'argentino ha già detto sì

La centralità di Gianluca Mancini nella difesa giallorossa è ormai un dato di fatto, (...) a conferma che una retroguardia di alto livello necessita di un regista arretrato forte e carismatico. In quest'ottica, la Roma ha individuato il profilo ideale per la prossima stagione: Leonardo Balerdi, 26enne centrale argentino dell'Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto nel 2028, andrebbe a sostituire Mats Hummels, il cui contratto scade a giugno.

Balerdi, forte di una solida esperienza internazionale, vanta ottimi rapporti con i connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes, (...) e rappresenta il profilo ideale per rinforzare ulteriormente l'anima argentina della squadra.

Il modo di interpretare il ruolo di Balerdi ricorda da vicino quello di Mancini, (...) Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, conosce bene il giocatore avendolo affrontato in Ligue 1. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, e il giocatore possiede il passaporto italiano, un ulteriore vantaggio. La Roma aveva già mostrato interesse a gennaio, ma l'Olympique Marsiglia aveva chiuso la porta. Ora, però, Balerdi ha espresso il suo gradimento per un trasferimento nella Capitale. (...) Il club, cresciuto nel Boca Juniors e a Marsiglia dal 2020, è un interprete ideale della difesa a tre, modulo che la Roma intende confermare.

Dybala e Paredes sono i garanti di Balerdi, che rappresenterebbe un investimento intelligente per la società, sia per il costo che per il rendimento potenziale. (...) Tuttavia, la Roma valuta anche altre opzioni: Mika Marmol del Las Palmas (con una clausola rescissoria di 10 milioni) e Koni de Winter del Genoa, la cui valutazione di 30 milioni di euro, però, appare al momento proibitiva.

(...) Il nuovo innesto andrebbe comunque a potenziare un reparto che ha ritrovato equilibrio e rendimento, come dimostrano i numeri: (...) cinque clean sheet nelle ultime sei partite, a testimonianza di una difesa che, grazie anche alle parate di Mile Svilar e alla leadership di Mancini, si è rivelata la migliore del campionato nell'ultimo mese e mezzo.

(gasport)