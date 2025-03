Per il viola Bove nuovi accertamenti: fra due settimane saprà il suo futuro

Edoardo Bove sarà dimesso oggi dall'ospedale Torrette di Ancona, dove è stato ricoverato mercoledì per sottoporsi a una serie di accertamenti diagnostici. Il centrocampista della Fiorentina, rimasto vittima di un arresto cardiaco durante la sfida del 1 dicembre contro l'Inter allo stadio Franchi, venne trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi, per essere poi ricoverato in terapia intensiva. Il 14 dicembre venne dimesso dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo.

Elemento che allo stato attuale impedirebbe al giocatore, viste le norme vigenti, di tornare a giocare in Italia. [...] Il giocatore si è sottoposto ai test per comprendere se dietro il malore si cela una cardiopatia strutturale o se la condizione è reversibile. In tale eventualità, previa rimozione del defibrillatore, la prospettiva di tornare a giocare in Italia non sarebbe remota. Fra quindici giorni gli esiti.

(corsera)