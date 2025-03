Per Dybala intervento in Inghilterra nella clinica scelta da Friedkin

Ieri mattina Paulo Dybala è volato a Londra con un aereo privato. Con lui la moglie Oriana (arrivata domenica nella Capitale) e l'agente. Oggi l'operazione al tendine semitendinoso sinistro sinistro presso la Fortius Clinic del dottor Andy Williams che conosce molto bene Dan Friedkin. La stessa dove Smalling la passata stagione aveva effettuato un consulto per un problema al ginocchio. Si tratta di una clinica specializzata in medicina dello sport ed è il più grande gruppo ortopedico privato del Regno Unito. Un vero e proprio fiore all'occhiello dove lavorano oltre 200 esperti. Il ritorno nella Capitale al momento è fissato per domani sera (sempre a Ciampino), ma tutto dipenderà dalle condizioni della Joya. Svolgerà la riabilitazione a Trigoria e l'obiettivo è quello di tornare al 100% tra tre mesi. (...) Koné ha tenuto in ansia la Roma. Lunedì sera è uscito zoppicando nel secondo tempo supplementare della partita contro la Croazia (vinta ai rigori). Si è prima accasciato a terra e poi ha chiesto il cambio. Ma da Trigoria filtra ottimismo: si tratta solamente di crampi. (...) Nelle ultime partite il suo rendimento è sceso e Ranieri lo ha tenuto fuori nella doppia sfida contro l'Athletic. Nel mezzo anche qualche atteggiamento che non è piaciuto in allenamento con l'allnatore che lo ha dovuto 'strigliare'. Forse la testa è al mercato? In Francia i tifosi del PSG hanno taggato il club sotto i video di Manu. Piace in Inghilterra e al Borussia Dortmund. Ma l'obiettivo ora è fare bene con la maglia giallorossa.

(Il Messaggero)