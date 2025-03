Pellegrini tocca a te. Il capitano si gioca la Roma nella rincorsa alla Champions

Ora o mai più. Perché senza Paulo Dybala, adesso tocca a Lorenzo Pellegrini prendere per mano la Roma e provare a portarla il più in alto possibile, magari anche in Champions League. [...] Pellegrini finora ha vissuto una stagione in altalena, con più bassi che alti. Il momento di massima estasi è stato ovviamente il gol segnato al derby, contro la Lazio, lo scorso 5 gennaio. Tra l'altro, una delle poche fiammate di questa stagione. [...] Ci sono però queste 9 partite di fine campionato per migliorare anche questi numeri, oltre che cambiare la percezione generale della stagione. Perché Pellegrini finora ha giocato 30 partite, di cui solo 21 da titolare. [...]

Con queste nove partite Pellegrini può colorare di diverso anche il suo futuro. A oggi, infatti, il domani prevede una probabile separazione, con Inter e Napoli che si sono già fatte sentire nei mesi scorsi e sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Pellegrini, però, in cuor suo spera sempre che qualcosa possa davvero cambiare e che possa ancora una volta riprendersi la Roma. [...] Tra l'altro, queste nove partite potrebbero pure fargli superare due totem romanisti nella classifica all-time: Lorenzo oggi è 16° con 312 partite, davanti ha Di Bartolomei (314) e Pruzzo (315, insieme a Panucci). Un motivo in più per lasciare il segno. Da subito, fin da Lecce.

(gasport)