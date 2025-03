Pellegrini chiede spazio. Celik recupera

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Tutti a disposizione, tutti convocati almeno quelli della lista UEFA. Ranieri come fa sempre ha sciolto in serata gli ultimi dubbi. Non tantissimi, per la verità. (...) Nel 352, in porta Svilar sarà protetto dal nuovo trio difensivo con lo scivolamento di Mancini al centro e il rigenerato Celik, recuperato completamente e ieri in campo nella rifinitura insieme al resto del gruppo, che prenderà il ruolo di centrale di destra come nelle ultime apparizioni. A sinistra il solito Ndicka. (...) Cristante farà il Paredes (squalificato) e avrà affianco ancora Koné, apparso un po’ in affanno col Como e anche per questo risparmiato. Sulle corsie esterne i due infaticabili pendolini Saelemaekers e Angeliño. Sulla trequarti il faro Dybala e uno tra Pellegrini (favorito quando la posta in gioco sale) e Pisilli. Davanti Dovbyk, tornato gioioso e che ha già segnato ai baschi nella partita della fase a campionato di Europa League.