Pasticcio Maratona: cambia il percorso?

Continua a far discutere la contemporaneità tra Roma-Cagliari e la Maratona della Capitale, eventi entrambi in programma il 16 marzo. Tra allestimenti e disallestimenti, con l'Italrugby che giocherà il sabato 15 un vero pienone per l'impianto del Foro Italico. [...] Si discute, quindi, a tutti i livelli delle parti in causa per la questione di ordine pubblico: "Ci sta lavorando il Prefetto - ha detto l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Onorato, a Radio Roma Sound -. Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio, quindi ci aspettiamo che ci sia una scelta di buon senso. Mi dispiace che si sia arrivato come al solito all'ultimo e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza". [...]

"Sono sicuro che con il lavoro puntuale e prezioso del prefetto Giannini si troverà la scelta e la soluzione più giusta per garantire sia agli appassionati del calcio e della Roma di poter andare allo stadio con serenità, e naturalmente a chi vuole vivere questa grande festa di sport della Maratona, di poter vivere la città". Parole risolute, ma la Lega va per la sua strada. [...] Con il benestare della Questura, che per il momento non cambia idea: gli eventi possono coesistere e gli orari restano quelli previsti. [...] I cittadini romani, i maratoneti e tifosi della Roma per saperne di più dovranno solo attendere la prossima puntata della telenovela.

(il Romanista)