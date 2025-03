Parola di Gasp: «La Roma è come l'Italia a chi non piacerebbe...»

LEGGO (F. BALZANI) - «Sarebbe un orgoglio allenare la Roma». Che Gian Piero Gasperini sia uno dei primi nomi (o forse addirittura il primo) nella lista dei Friedkin non è certo più un segreto. Ma ieri il tecnico dell'Atalanta ha aperto in maniera clamorosa al club giallorosso. «A tutti piacerebbe allenare la Roma, è come la Nazionale. Parliamo di una piazza straordinaria con un pubblico incredibile. Lo ritengo un orgoglio essere accostato ai giallorossi, ma preferisco navigare a vista ora e concentrarmi sull'Atalanta», ha dichiarato Gasperini a margine del Premio Bearzot. Ma la Roma non è l'unica squadra a pensare al tecnico dei miracoli. Anche la Juventus, infatti, ha messo Gasp nella lista dei possibili nuovi allenatori. In cima alle preferenze bianconere però c'è Conte che a dire il vero sarebbe anche il sogno proibito di Ranieri. Anche per questo Gasperini, che in scadenza di contratto con l'Atalanta, ha preso tempo con la Roma nei due colloqui andati in scena in questi mesi. I Friedkin si sono innamorati di lui dopo la finale di Europa League e lo ritengono l'ideale per un progetto in cui bisognerà abbassare il monte ingaggi ed alzare il livello di competitività della squadra. L'alternativa, in caso di rifiuto, resta Sarri che ieri ha ribadito: «Andrò dove sentirò una forte emozione». L'ex tecnico laziale era a Coverciano per la "Panchina d'oro" dove erano presenti anche Ranieri e lo stesso Gasperini. «Ora ho nove finali con l'Atalanta, lo scudetto ora è difficile ma cercheremo di alimentare il sogno dei tifosi», ha concluso Gasperini. E nove finali le dovrà giocare anche Ranieri, senza Dybala. L'argentino ieri è volato a Londra dove oggi si sottoporrà all'intervento chirurgico a seguito della lesione al tendine del ginocchio sinistro. Paulo resterà in Inghilterra per una settimana circa poi farà ritorno a Roma e aiuterà Ranieri a gestire il gruppo in vista di Juve e Lazio. Lo stop è di circa 3 mesi.