Parola a Ranieri “De Rossi tornerà più forte di prima”

«Affrontare il Como ora è come andare dal dentista senza anestesia». Ranieri cita Guardiola e paragona Fabregas a Gasperini. Poi aggiunge: «Il Como arriverà in 3-4 anni al top. Credo che il club sia come il Parma degli anni ’90. Sono una squadra destinata a salire in alto. Sono bravi e dovremmo essere super attenti». L’avviso di sir Claudio è chiaro. Domani pomeriggio (ore 18) non si può abbassare la guardia. (...) Sull’allenatore del futuro: «Io posso consigliare – spiega Ranieri. Ma poi saranno i Friedkin a decidere. Loro si fidano di me e io dirò di ogni allenatore pregi e difetti». Porta chiusa per De Rossi, almeno per adesso: «È un grande allenatore. Deve fare il suo percorso e poi tornerà alla Roma più forte di prima». (...)

(La Repubblica)