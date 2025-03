Paredes tra clausole e smentite: "La liberatoria per il Boca esiste"

Un sabato di intense comunicazioni, precisazioni e polemiche ha scosso Trigoria. A innescare la miccia è stato Leandro Paredes, (...) che, dopo la vittoria dell'Argentina sull'Uruguay, ha rivelato: "Nel mio contratto con la Roma c'è una clausola ed è solo a favore del Boca. Non ho parlato con i loro dirigenti ma solo con quelli della Roma e li ringrazio per avermi permesso di rinnovare inserendo questa clausola. Sarà difficile comunque. A gennaio ho fatto di tutto per tornare a Buenos Aires ma non si è concretizzato per mille motivi. In futuro vedremo". La Roma, che aveva finora negato categoricamente l'esistenza di questa clausola da 3,5 milioni di euro (pagabile in quattro rate), (...) ha chiesto a Paredes una parziale rettifica. Il club, tramite una nota ufficiosa, ha voluto chiarire che non si tratta di una clausola rescissoria formalmente inserita nel contratto, bensì di un gentlemen's agreement. (...) In sostanza, qualora il Boca Juniors presentasse un'offerta superiore ai 3 milioni di euro, la Roma realizzerebbe comunque una plusvalenza, (...) dopo aver scongiurato il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.

(gasport)