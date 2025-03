Paredes firma il rinnovo fino al 2026 senza clausole

Mancava solo l'ufficialità per il rinnovo del contratto di Leandro Paredes, ed è arrivata ieri. Il centrocampista argentino ha firmato fino al 30 giugno del 2026. Le parti, invece di aspettare il rinnovo automatico, hanno deciso di accordarsi. [...] Tra i più felici per il prolungamento, ovviamente, i suoi connazionali Dybala e Soulé. [...] Dall'Argentina, però, dopo l'ufficialità, è iniziata a girare una voce su una presunta clausola in favore del Boca Juniors e che permetterebbe agli Xeneises di acquistare il centrocampista per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Da Trigoria hanno ovviamente smentito. [...]

(Il Messaggero)