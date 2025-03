Paredes firma fino al 2026: giallo clausola

IL TEMPO (F. BIAFORA) - L'accordo per il rinnovo di contratto tra la Roma e Paredes era stato già trovato prima della fine di febbraio e ora è arrivato anche l'annuncio. [...] La Roma, su input di Ranieri, ha deciso di prolungare la permanenza dell'argentino senza attendere che si materializzassero le condizioni dell'opzione annuale. Tornando ad essere un perno della squadra dopo essere stato messo in disparte da Juric, a Trigoria hanno voluto accelerare i tempi, strappando il "sì" del classe 1994. Nei documenti siglati da Paredes e Ghisolfi, sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro, valida soltanto per il Boca Juniors. Una postilla d'uscita per il ritorno a casa che è stata però seccamente smentita dalla dirigenza romanista. [...]