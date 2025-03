Paredes è stanco, tocca a Cristante. Pisilli spera nel sorpasso su Koné

Strano a dirsi, ma Koné nell'ultimo mese e mezzo è passato dall'essere il miglior centrocampista per rendimento ad oggetto misterioso. Fuori col Monza, sostituito col Parma, Como e Cagliari e mai titolare nel doppio impegno europeo contro l'Athletic. E la panchina a Bilbao ha lasciato perplesso tutti, anche lo stesso calciatore. [...] Ranieri si aspetta una risposta dal francese che proprio contro i pugliesi all'andata ha trovato il suo secondo gol in campionato. L'ultimo finora. Non c'è tempo per distrarsi o pensare al mercato. Le pretendenti non mancano, soprattutto in Premier e in Bundesliga (Borussia Dortmund). [...] A centrocampo non ci sarà Paredes. Ha svolto un solo allenamento col gruppo dopo il lungo viaggio dall'Argentina e Cristante è favorito per partire dal 1'. Koné è pronto per completare la coppia in mezzo al campo, ma Pisilli spera nel sorpasso. [...]

(Il Messaggero)