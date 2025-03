Orgoglio Ranieri: "Era importante rialzarci subito. Paulo? Speriamo"

La vittoria sul Cagliari è un'iniezione di autostima in un momento delicato dopo l'eliminazione dall'Europa League. E, Claudio Ranieri ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi: "Era importante rialzarci subito. Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio della squadra, quell'aiuto reciproco tra compagni e ho apprezzato la contentezza di tutti i ragazzi quando ha fatto gol Dovbyk". [...] Ora la classifica è decisamente riaperta: Roma a -2 dalla Lazio e -4 dal Bologna quarto: "L'obiettivo quarto posto? Credo nel lavoro, quando sono arrivato ho promesso solo umiltà e impegno. A sognare devono essere i tifosi, che devono soffiarci dietro. Dobbiamo continuare così, non sarà facile, ma, con questo pubblico possiamo superare ogni scoglio".

Il tecnico si è poi soffermato su alcuni singoli come Dovbyk e Svilar: "Ho detto ad Artem che non deve vivere solo per il gol. È un ragazzo che ha bisogno di affetto e io e la squadra glielo stiamo dando. Svilar? Sta facendo un campionato stupendo e su di lui puntiamo tantissimo". [...] Ranieri però, perde Paulo Dybala per infortunio: "Aspettiamo il responso dei test, mi dispiace tanto. Rensch? Anche lui farà gli esami e lo valuteremo". [...]

(gasport)