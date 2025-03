Ora Ranieri studia la nuova Roma: tocca a Pellegrini o ipotesi doppio 9

Nove partite senza Paulo Dybala. Nove partite nelle quali Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé avranno l'opportunità di uscire dal letargo e trascinare la Roma verso la Champions. Adesso o mai più, il capitano non sta brillando da troppo tempo. Ranieri è infatti intenzionato a dargli piena fiducia. Nel 3-4-2-1, Lorenzo potrebbe giocare a sinistra sulla trequarti, affiancato da uno tra Baldanzi e Soulé. [...] Il giocatore più simile alla Joya è Soulé, preso in estate proprio con l'idea di sostituire Paulo. Per questo, se Pellegrini non dovesse sfruttare la sua chance, è pronto l'ex Frosinone. Ci sarebbe anche l'opzione 3-5-2 da esplorare, che non contemplerebbe l'utilizzo di nessun trequartista. Le due mezzali sarebbero Pisilli e Koné e in attacco il doppio attaccante Dovbyk-Shomurodov. [...]

(Il Messaggero)