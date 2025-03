Oltre 2000 cuori giallorossi a spingere la Roma nella bolgia della "Catedral"

[...] Vento e una pioggerellina quasi british hanno accolto la Roma e i diversi tifosi che hanno raggiunto Bilbao già nella giornata di ieri, con qualche ora di anticipo rispetto alla grande notte europea. E l'autostrada che porta dall'aeroporto dritti fino al cuore del centro cittadino passa davanti all'imponente Guggenheim Museum, mentre in lontananza si staglia il tetto del San Mamés, la "Catedral" come la chiamano da queste parti. [...] Un connubio di arte e passione, di vicoli caratteristici ed edifici di stampo moderno, che mai dimenticano però le proprie radici e il senso di appartenenza del territorio, rimarcato da diversi balconi con bandiere con i colori sociali dell'Athletic. Che senza dubbio coloreranno gli oltre 53mila seggiolini presenti al Sn Mames. [...]

Come di consueto, alla vigilia delle sfide europee, il club giallorosso comunica ai propri tifosi le indicazioni chiavi per regolarsi in trasferta. [...] Per raggiungere lo stadio di San Mamés, gli oltre 2000 tifosi dovranno recarsi alle ore 15.45 al Meeting Point situato a Iparraguirre Kalea. [...] Da lì, a partire dalle ore 16.00, sarà consentito intraprendere il percorso pedonale protetto per lo Stadio. [...] Il settore ospiti è situato nella zona sud dello stadio, terzo anello, settori 321-323, Ingressi 21-22. Sarà possibile accedere al San Mames solamente a partire dalle ore 16.45.

(il Romanista)