Oggi la verità sul recupero di Celik

Questa mattina ci sarà l'allenamento di rifinitura prima della partenza per Bilbao. E l'unico punto interrogativo è legato alle condizione di Zeki Celik. Il difensore turco, che ha rimediato una piccola lesione al tendine del bicipite femorale, non si sa ancora se sarà disponibile per domani. [...] Oggi ci sarà il test definitivo per vedere se riuscirà a scendere in campo, o se sarà costretto a dare forfait. Di certo per Ranieri è un'assenza importante, visto che da terzo centrale stava facendo molto bene. Nessun altro indisponibile per la Roma, con il tecnico giallorosso pronto a sciogliere i dubbi sull'undici titolare di domani. [...]

(corsport)