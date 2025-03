Oggi la verità su Celik. Multa Uefa per Ranieri

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Oltre alla ripresa degli allenamenti, questa mattina a Trigoria saranno valutate le condizioni di Celik. Le sensazioni, dopo lo stop per un problema all'adduttore, sembrano essere positive, ma l'esito dei controlli determinerà se il turco sarà a disposizione giovedì con l'Athletic.

Nel frattempo, la UEFA ha multato la Roma per lo sfogo di Ranieri nei confronti di Stieler, arbitro della gara d'andata con il Porto. Le dichiarazioni del tecnico sono costate al club 20mila euro, mentre altri 11mila sono stati inflitti per "condotta impropria della squadra". Inoltre, la Roma è stata sanzionata di ulteriori 8mila euro per "atti di danneggiamento allo stadio".