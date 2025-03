Oggi Dybala si opera. Koné è ok

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si entra nel vivo della ripresa degli allenamenti in vista della gara contro il Lecce di sabato prossimo. La Roma si ritrovera questa mattina a Trigoria per il primo allenamento settimanale, ma dovrà fare a meno di Dybala, partito ieri per Londra con destinazione Fortius Clinic. L'argentino si sottoporrà oggi all'intervento chirurgico, che sarà eseguito dal dottor Andy Williams, specialista nelle lesioni muscolo-tendinee. Nel frattempo, a Trigoria verranno valutate le condizioni di diversi giocatori rientrati acciaccati dagli impegni con le rispettive nazionali. L'ultimo in ordine di tempo è Salah-Eddine, costretto a lasciare il ritiro dell'Under 21 dei Paesi Bassi per un dolore al piede. Da monitorare anche Saud, che si sottoporrà agli esami medici in Italia dopo il problema alla coscia accusato con l'Arabia Saudita. Meno preoccupanti le condizioni di N'Dicka, rientrato a Roma dopo alcuni problemi intestinali, Nessun problema invece per Konè, che ha accusato dei crampi con la Croazia. Alla ripresa degli allenamenti saranno presenti anche Pisilli e Baldanzi, reduci dalla gara disputata ieri con l'Italia Under 21 contro la Danimarca (primi 45 minuti per il prodotto del vivaio, poco più di mezz'ora per l'ex Empoli). Shomurodov e Paredes, invece, sono ancora impegnati con le rispettive nazionali: l'uzbeko scenderà in campo oggi alle 17 contro l'Iran, mentre l'argentino - come di consueto l'ultimo a rientrare - affronterà il Brasile nella notte, con fischio d'inizio fissato per l'una ora italiana.