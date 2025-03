Occhio al Bilbao

IL TEMPO (L. PES) - Un'altra Roma, ma anche un altro Athletic. Centosessantuno giorni fa i giallorossi sfidavano il Bilbao all'Olimpico nella gara inaugurale dell'Europa League, ma da allora il mondo attorno alle due squadre che domani si ritroveranno di nuovo contro, è completamente cambiato. Lo scorso 26 settembre il match terminò 1-1 col vantaggio romanista di Dovbyk e il pari nel finale di Paredes. Era la Roma di Juric, alla seconda gara da tecnico nella Capitale e i baschi di Valverde erano ancora all'inizio di un percorso che di lì a breve sarebbe diventato importante. I numeri dei giallorossi dall'arrivo di Ranieri sono sotto gli occhi di tutti: la vittoria contro il Como ha alzato la media punti a quota 2 a partita. In Europa, a parte lo scivolone contro l'AZ, i risultati sono migliorati. Ma i risultati più incredibili sono nella valorizzazione dei calciatori: Angelino, Saelemaekers, Ndicka e Dybala. [...] L'Athletic arrivò all'Olimpico con due delle quattro sconfitte stagionali e tante assenze. Non c'era Sancet e Nico Williams era entrato solo nel finale. [...] L'uomo dei gol è però Guruzeta che insieme ai fratelli Williams e Unai Simon è tra i top player dei baschi. [...] Il primo round sarà fondamentale per indirizzare la qualificazione visto che al ritorno di prospetta un San Mames di fuoco. Sarà lo stadio della finale, motivo in più che spinge il Bilbao ad affrontare l'Europa con determinazione e voglia di vincere. La Roma ha dalla sua l'esperienza delle ultime stagioni. Sarà tutt'altro match rispetto a settembre, ma, di certo, sarà spettacolo.