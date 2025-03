Nuovo accesso alla Curva Sud: ecco come cambiano i varchi

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Durante la pausa per le nazionali, l'Olimpico si rinnova. Nell'impianto che ospita le partite di Roma e Lazio, ieri sono stati installati dei preselettori in Curva Sud, cuore del tifo giallorosso. Si tratta di dispositivi utili a indirizzare al meglio l'afflusso del pubblico, evitando la formazione di file disordinate e caotiche. Le strutture sono alte 1,1 metri con uno spazio di 60 centimetri e potranno essere abbandonate in caso di emergenza. Non si tratta di una novità, ma di un completamento: lo stesso strumento era infatti già presente in Curva Nord e negli altri settori. Il primo test per i tifosi della Roma sarà domenica 6 aprile, quando i giallorossi affronteranno la Juventus.