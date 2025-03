Notte da Roma: in delirio al 94'

[...] La Roma ci crede. In un tempo passa dall'inferno al paradiso. Ranieri ha vinto mezzo match contro l'Athletic Bilbao e, tra una settimana ce ne sarà un altro, più tosto. Segna Shomurodov, l'eroe che non ti aspetti, entrato per gli ultimi 15 minuti. La pareggia un po' prima il solito Angelino. Sarà una battaglia al San Mames, un'altra notte da Roma.

Ranieri spiazza tutti; in avvio rinuncia a qualche big e non era scontato. Fuori Hummels, Pellegrini, Saelemaekers e Koné. Pisilli va a giocare al fianco di Cristante e corre a destra a dare una mano a Rensch e Celik su Nico Williams. Davanti c'è Baldanzi che da supporto ad Angelino e lo aiuta in copertura sull'altro fratello Williams. [...] A sorpresa, su cross da angolo l'Athletic Bilbao passa in vantaggio e quando Baldanzi si mangia un gol clamoroso davanti al portiere, sembra tutto scritto.

Ma, la reazione della Roma c'è e la squadra di Ranieri aumenta il pressing cercando di schiacciare gli spagnoli. La pareggia Angelino, che raccoglie l'ennesimo bel cross di Celik, e il rosso a Yeray apre la strada verso l'assedio finale. All'ultimo secondo ecco che Saelemaekers pesca Shomurodov in area e l'uzbeko fa 2-1. [...]

(Il Messaggero)