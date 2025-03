Negli ultimi 10 turni raccolti 24 punti: solo PSG e Bayern meglio della Roma

Nelle ultime 10 giornate dei cinque principali campionati europei, la Roma come rendimento è seconda soltanto a Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. [...] Con 7 vittorie e 3 pareggi, gli uomini di Ranieri hanno conquistato 24 punti, gli stessi del Bayer Leverkusen. [... Un passo da 2,4 punti di media a partita: un passo da qualificazione in Europa. [...] In Serie A nessuno ha fatto meglio di noi: siamo davanti a Inter (21 punti) e Napoli (19). Alle nostre spalle nella classifica degli ultimi 10 turni nei top 5 campionati europei, con 23 punti troviamo due sorprese della Ligue 1: il Nizza e lo Strasburgo. [...]

Il rendimento avuto nelle 15 gare di Serie A con Ranieri in panchina, peraltro, è persino migliore di quello avuto nelle prime 15 del 2009-10, stagione in cui proprio con Sir Claudio sfiorammo lo Scudetto: allora Totti e compagni ne raccolsero 28, stavolta 30. Un dato che rende ancor più evidente l'impresa compiuta finora dal tecnico testaccino. Ma guai a fermarsi adesso.

(il Romanista)