Motta, Gasp e gli altri: i dubbi sul futuro condizionano il presente

Cosa c'è di più appassionante del mercato dei calciatori? Forse soltanto il mercato degli allenatori. [...] Delle prime nove, ad esempio, solo due sembrano stabili. [...] Oggettivamente, non dovrebbero esserci sorprese per quanto riguarda Inter e Bologna. [...] Tutte le altre, le altre sette panchine dicevamo, sono invece - con sfumature diverse - sotto osservazione. E viene anche da chiedersi se tutta questa incertezza potrà in qualche modo riflettersi sul finale di stagione. [...] Conte sta bene a Napoli e al Napoli sta bene Conte, ma qualcuno lascia trapelare che la ferita per la cessione di Kvara non sia completamente rimarginata. [...]

Gasperini invece ha già detto con largo anticipo che se ne andrà e i margini di recupero sembrano pochi. [...] Le soluzioni non mancano: fa parte della lista dei preferiti proprio del Napoli - se Conte decidesse di mollare - della Juve e della Roma. [...] La Roma un grande allenatore ce l'avrebbe, anzi ce l'ha già, ma Ranieri non se la sente di continuare e preferisce fare il dirigente. In questo caso la scelta dipenderà anche dalla dimensione che avrà il club in base al piazzamento: per questo da Gasperini, a Sarri fino a Farioli è un arcobaleno. [...]

(gasport - A. Vocalelli)