Missione Empoli: Soulé per Dybala. E torna Hummels

II San Mames può aspettare perché domani ad Empoli la Roma cerca un'altra vittoria per proseguire la cavalcata in campionato. Le energie consumate contro l'Athletic influiranno sulle scelte di Ranieri che recupera Paredes ma dovrà rinunciare allo squalificato Mancini e concederà un turno di riposo a Dybala e Celik. Il posto dell'argentino dovrebbe essere occupato da Soulé mentre Hummels è in vantaggio su Nelsson in difesa. Brutte notizie, invece, in casa Athletic: oltre allo squalificato Yeray giovedi prossimo mancherà anche Vivian per una lesione al bicipite femorale.

(gasport)