Misitano operato al piede: torna tra circa tre mesi

È stato operato ieri mattina il capitano della Roma Primavera Giulio Misitano dopo aver subito la settimana scorsa la frattura al quinto metatarso del piede destro. L'operazione è perfettamente riuscita ed è stata effettuata a Villa Stuart. Il centravanti dell'Italia Under 20 verrà dimesso domani. I tempi di recupero previsti sono di 3 mesi, la Roma Primavera non potrà dunque contare sul suo bomber per questo finale di stagione. I ragazzi di Falsini devono dare una scossa al rendimento attuale, dopo le due sconfitte consecutive con Cagliari e Milan. Domenica c'è il Bologna terz'ultimo in trasferta, un'occasione per vincere e mantenere la cima della vetta, staccando Inter e Sassuolo.

(corsport)