Milan, Abraham rimane se taglia l’ingaggio

Si preannunciano settimane di grande lavoro per il nuovo direttore sportivo, che verrà presto scelto dal Milan. (...) Se per Kyle Walker e Joao Felix il destino sembra già scritto, per altri due elementi le ultime 9 giornate di campionato e il doppio derby di Coppa Italia possono fungere da ago della bilancia sul futuro. Sono tra color che sono sospesi Tammy Abraham e Riccardo Sottil. (...) Abraham, che spesso ha lasciato il segno in questa stagione, ma il cui ingaggio (5 milioni annui) appare fuori target. L’attaccante ha altri due anni di contratto con la Roma, ma non rientra nei piani giallorossi. Tradotto: per restare a Milano dovrebbe ridursi gli emolumenti spalmandoli su un possibile quadriennale. Al momento però il Milan è poco propenso a fare uno scambio con Saelemaekers come proposto dalla Roma. Occhio quindi a un possibile ritorno in Premier.

(tuttosport)