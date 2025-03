Mi ritorni in mente: Gasp e la Joya già insieme a Palermo, con anche Juric

La dovuta premessa è che, ad oggi, non c'è ancora alcuna certezza sul fatto che Gian Piero Gasperini possa essere il pros-simo allenatore della Roma. Le sue parole di ieri mattina al Coni (dove ha ricevuto il Premio Bearzot), però, non hanno di certo attenuato le voci che lo vedono come sostituto di Claudio Ranieri in estate. (...) Tra i giocatori che meno sembrano sposarsi con il calcio proposto dal tecnico piemontese c'è Dybala. Ma Gasp e la Joya, in realtà, hanno già lavorato insieme, durante il primo anno di Paulo in Italia. Nell'estate del 2012, per una cifra (12 milioni di euro) all'epoca record per il club rosanero, il Palermo acquista dall'Instituto il cartellino del diciottenne Paulo Dybala. (...) Tra i vari tecnici che si sono sussegui-ti sulla panchina dei siciliani in quell'anno, c'era anche il nome di Gian Piero Gasperini (chiamato, esonerato, poi richiamato e nuovamente esonerato dal proprietario), con Ivan Juric suo allenatore in seconda. (... )Nel 2021, prima di un Atalanta-Juventus Gasperini ha parlato proprio del talento di Laguna Larga: «Ho avuto la fortuna di allenarlo a Palermo, si vedeva già all'epoca che Paulo era un predestinato». Fanno dei giri im-mensi..

(Il Romanista)