Mercedes di Gollini nel mirino dei ladri

LEGGO (T. BRANDI) - Quella tra domenica e lunedì è stata una notte tutt’altro che serena per Pierluigi Gollini. Infatti, il portiere della Roma è stato vittima di una disavventura non indifferente dopo la partita disputata all’Olimpico contro il Como. Terminati i festeggiamenti per la vittoria in rimonta, Gollini è tornato alla sua auto, una Mercedes Vito parcheggiata in via di Porta Pinciana, alle spalle di via Veneto, e ha trovato il finestrino spaccato e la macchina completamente svaligiata. Nella vettura erano presenti una borsa Luis Vuitton, un computer MacBook e tre magliette.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso calciatore che, non appena si è reso conto degli oggetti rubati, ha dato l’allarme al 112. Sulla vicenda indaga la polizia. La dinamica del furto, tuttavia, non è nuova alle autorità. Infatti, sono numerose le segnalazioni arrivate nell’ultimo periodo ai centralini dei commissariati e delle caserme che descrivono episodi molto simili a quello di cui, suo malgrado, Gollini è stato il protagonista. Sempre più di frequente sembra che i malviventi si posizionino fuori da ville parchi, e più in generale, centri di aggregazione sociale come lo stadio, e tramite un metal detector riescano ad individuare a distanza i dispositivi hi-tech presenti nelle vetture.