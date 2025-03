Non c'è tempo per festeggiare la vittoria contro l'Athletic perché bisogna pensare già al campionato, con la trasferta di Empoli domani alle 18. È la squadra che alla seconda giornata inflisse una sconfitta a De Rossi. Sarà sicuramente assente Mancini che è squalificato. Al suo posto dovrebbe tornare Hummels, favorito su Nelsson, per una maglia da titolare che ha avuto di recente solo contro il Monza.

(corsera)