Maledizione Dybala: la stagione giallorossa finirà senza Joya

È il minuto 72 di Roma-Cagliari e Paulo Dybala sembra già aver capito tutto. Le lacrime dalla panchina della Joya di domenica scorsa non facevano presagire nulla di buono. Ieri, la paura è diventata realtà. [...] Almeno 3 mesi di stop e stagione finita. Una mazzata per le ambizioni della Roma, proprio nel momento in cui la corsa alla Champions si era riaperta.[...] Nei prossimi giorni l'argentino andrà sotto i ferri. [...] In attesa del suo ritorno, la Roma dovrà capire come sostituirlo e per ora i candidati sono 3: Baldanzi, Soulé e Pellegrini. Il primo, quando lo scorso anno fu prelevato dall'Empoli, era considerato il suo erede e dopo una gavetta di un anno, è pronto a prendere il suo posto. Discorso uguale anche per l'ex Frosinone, arrivato in estate dalla Juventus proprio per sostituire la Joya. Toccherà quindi a Pellegrini essere il leader carismatico e con l'infortunio di Dybala, il capitano della Roma ritroverà centralità e una maglia da titolare. [...]

(La Repubblica)