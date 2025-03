Made in Ranieri: cambi, rimonte e gol dalla panchina

Con il tocco di Ranieri, la Roma continua la sua scalata in campionato e in Europa League. Nel 2025, i giallorossi hanno ottenuto 10 vittorie (di cui 5 consecutive), 3 pareggi e subito solo 2 sconfitte. L'Olimpico è tornato ad essere un fortino, simbolo del ritrovato legame tra squadra e tifosi.

La rimonta contro l'Athletic Bilbao è solo l'ultima di una lunga serie. Sotto la guida di Ranieri, la Roma ha ribaltato 8 partite, tra cui quelle contro Udinese, Como e Porto. (...) Sotto la gestione Juric, invece, i giallorossi avevano ribaltato una sola partita.

(...) Ben 14 gol sono arrivati dalla panchina, a testimonianza dell'efficacia delle sostituzioni di Ranieri, che pur non amando il turnover, sa sfruttare al meglio i cinque cambi a disposizione.

Ranieri, memore di scelte coraggiose fatte in passato, non ha esitato a sostituire un Dybala stanco contro l'Athletic Bilbao, lanciando Shomurodov, poi decisivo con il gol vittoria. Con Ranieri, le gerarchie contano, ma gioca sempre chi è più in forma e funzionale al piano partita.

(corsera)