Maciniamo gli introiti

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Questa sera alle 21 la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l'Athletic Club. La partita è di fondamentale importanza per le sorti della stagione romanista che ha nella competizione europea l'ultima speranza di poter centrare un posto in Champions League. Oltre al valore sportivo e al prestigio però, il passaggio del turno ai quarti di finale di questa competizione potrebbe avere un peso specifico importante anche in ottica introiti. (...) L'Europa League in questo non sarà ricca come la Champions League, ma i premi in palio non sono certamente da sottovalutare. Questa edizione dell'Europa League infatti è più ricca della precedente, con la Federcalcio continentale che ha versato 565 milioni di euro per il triennio 2024-2027, una cifra superiore ai 465 milioni stanziati per il triennio precedente. La Roma, come ciascuna delle partecipanti, ha guadagnato 4.31 milioni di euro come quota di partenza, ai quali devono poi essere aggiunti i premi per i risultati. Fino a questo momento, tra parte fissa, premi sportivi e diritti tv, i giallorossi hanno incassato circa 20 milioni di euro. Includendo anche il botteghino con 5 partite casalinghe, si potrebbe arivare anche intorno ai 30. L'eventuale qualificazione ai quarti di finale eli-minando l'Athletic permetterebbe alla Rum di guadagnare altri 2.5 milioni, che si andrebbero a sommare a quelli già incassati. Da questo turno in poi, i restanti premi sportivi verrebbero così suddivisi: 1) 2.5 milioni per chi si qualifica agli ottavi 2) 4.2 milioni per chi si qualifica in semifinale 3) 6 milioni per chi arriva in finale 4) 7 milioni per chi vince la finale. I premi sportivi a disposizione nella fase finale della competizione ammontano ad altri circa 20 milioni di euro, che potrebbero poi andarsi ad aggiungere alla trentina che i giallorossi hanno già guadagnato tra bonus, diritti televisivi e botteghino. (...)