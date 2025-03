Lukaku: "Non parlerò mai male di Mourinho. Alla Roma non aveva una squadra top, ma è andato fino in fondo"

CORRIERE DELLO SPORT - Romelu Lukaku, in estate passato al Napoli, torna a parlare della sua avventura alla Roma e di José Mourinho, allenatore che l'ha fortemente voluto nella Capitale lo scorso anno.

È successo qualcosa fra te e Mourinho a Roma?

"Assolutamente no. José è un vincente, l'ho avuto due volte, prima a Manchester e poi alla Roma. Qualcosa è accaduto tra lui e non so chi e non volevo mettermi in mezzo. Di José non parlerò mai male, alla Roma non aveva una squadra top, ma è andato fino in fondo. Gli auguro sempre il meglio, anche in Turchia sta facendo cose fantastiche".