Lorenzo è rinato: "Claudio mi aiuta". Hummels: "Il post? Era uno scherzo"

Matias Soulé, dopo il gol di Parma, si conferma decisivo, mettendo alle spalle un inizio di stagione complicato. "Sento la fiducia del mister e dei compagni. Ora sono in un buon momento, ma l'inizio non è stato facile", ha dichiarato l'argentino, autore del gol più veloce della storia della Roma in Serie A, superando Totti. "Totti è un grande. Provo a fare del mio meglio e sono contento per la vittoria. Non mi era mai successo di segnare così presto", ha aggiunto.

Ora la testa va alla sfida di giovedì contro l'Athletic, dove ci sarà un ambiente infuocato. (...) La Roma, che partirà con un gol di vantaggio, dovrà essere più precisa sotto porta. Anche Soulé ha sottolineato la necessità di concretizzare le occasioni create: "Abbiamo creato tanto e tenuto molto il pallone, ma potevamo fare 2 o 3 gol in più. Questa partita ci serve per affrontare le prossime che saranno dure". Contro i baschi tornerà Dybala, dopo il turno di riposo concesso da Ranieri.

Lorenzo Pellegrini ha elogiato il gruppo, sottolineando l'unità e la determinazione. (...) Il capitano ha parlato anche del suo rapporto con Ranieri, descrivendolo come un rapporto sincero e basato sulla fiducia reciproca.

(...) È rientrato Hummels dopo le "vacanze" e ha chiarito: "Il post su Instagram era una scherzo. Mi piace sia lavorare che visitare Roma". Poi ha suonato la carica in vista della partita contro l'Athletic, definendola una grande sfida contro un avversario molto forte. Il tedesco ha sottolineato l'importanza di lottare contro la squadra e contro il pubblico, ribadendo la convinzione di poter vincere l'Europa League.

(Messaggero)