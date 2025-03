C'è ancora mistero su dove Paulo Dybala sarà operato al tendine semitendinoso sinistro a inizio della prossima settimana.[...] Oltre alla Klinik Gut di St. Moritz sono in ballo altre due ipotesi: in Inghilterra (alla Fortius Clinic di Londra dal dr. Andy Williams) o in Germania (a Monaco, dall'ortopedico Hans-Wilhelm Muller-Wohlfarth).

(gasport)