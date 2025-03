L'Olimpico pieno spinge: tutti con la bandiera

Uno stadio praticamente sold out (61mila presenti, si conta di vendere oggi gli ultimi tagliandi per completare l'atmosfera), con mille tifosi ospiti. Un mare, nel vero senso della parola, di bandiere: l'Olimpico si prepara così a una notte europea a cinque stelle. (...) Dentro lo stadio l'atmosfera si preannuncia infuocata e, ancora una volta, è stata ieri la Curva Sud a spiegare perché: «Siamo a ridosso dell'evento, ed è fondamentale che tutto lo stadio collabori per la perfetta riuscita di qualcosa di spettacolare. Dal momento in cui entreranno in campo gli avversari per il riscaldamento inizieremo a sventolare le bandiere metà gialle e metà rosse che abbiamo preparato tutti e cosi sarà fino al decimo del primo tempo. VI invitiamo pertanto, mentre le bandiere sventolano, a non sovrapporvi altro materiale tra cui stendardi a due aste, bandiere di altri colori o di altro tipo. almeno fino al 10, in modo da ottenere un effetto di colori speciale, una vera e propria coreografia spontanea organizzata da ognuno di noi. Lo stadio dovrà essere tutto giallorosso. Facciamo tutti la nostra parte, uniti per rende-re indimenticabile questo momento». (...)