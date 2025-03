L'insostituibile Dybala va sostituito con la squadra

Considerato che "c'è una Roma con Dybala e un'altra senza" (cit. Mourinho + tutti), ora che l'argentino non è disponibile più che pensare, fin da stasera a Lecce, a un suo sostituto sarebbe più corretto, più logico, più lineare pensare a un'altra Roma. [...] Se mai, la domanda, d'attualità oggi e a seguire per tutte le gare fino alla chiusura della stagione, è la seguente: quanto vale la squadra di Claudio Ranieri senza il suo miglior giocatore? Le statistiche ci dicono che il gruppo ha saputo reggere bene l'assenza del campione del mondo, ma un conto è giocare una partita ogni tanto senza Dybala e un altro ben diverso farlo per nove gare di fila. [...] Ranieri, oggi alla panchina numero 1132 della sua leggendaria carriera, è un uomo che conosce alla perfezione l'arte del calcio e per questo è semplice, quasi scontato, ipotizzare che si sarà inventato qualcosa per aiutare la Roma orfana di Dybala [...]

(M. Ferretti - Corriere della Sera)