L'infortunio di Dybala manda mezza Roma all'esame di riparazione

L'unica certezza è che la stagione di Dybala è finita con nove partite ancora da giocare. Nove "finali" che determineranno il piazzamento della Roma, il budget per il prossimo anno a seconda della qualificazione o meno per le coppe europee e il futuro di una serie di calciatori. [...] La lista è lunga: Soulé, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk e Shomurodov. [...] Una specie di lunghissimo esame di riparazione per calciatori che in questa stagione hanno conosciuto più ombre che luci. Soulé era stato preso in estate per essere l'erede di Dybala in senso assoluto. [...] Ha segnato un gol inutile nella sconfitta per 3-2 a Verona [...] ma ha portato a casa 6 punti pesanti con i gol dell'1-0 a Parma (16 febbraio) e Empoli (9 marzo). [...] Baldanzi ha segnato solo due gol: in Roma-Udinese 3-0 e nel 4-1 di Coppa Italia alla Samp. [...] Potrebbe giocare da trequartista dietro una coppia pesante come Dovbyk-Shomurodov. Ma non è stata mai provata.

Pellegrini è il romanista che ha più deluso in stagione, con il solo lampo del gol nel derby del 5 gennaio. Poi un gol allo Sporting Braga e un rigore a Udine. Poco, pochissimo. Però è il più trequartista di tutti. Dovbyk ha segnato 15 gol [...] ma è totalmente mancato nella leadership. Dovesse fare poco nelle prossime 9 gare si aprirebbe ancora di più la discussione sul suo futuro in giallorosso. [...] Shomurodov era stato mandato in prestito al Venezia a gennaio, poi è rimasto ed è stato l'eroe per una notte contro l'Athletic Bilbao. Cinque gol non sono un pessimo bottino, però adesso serve un salto di qualità. [...]

(corsera)