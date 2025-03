Licenziamento illegittimo dell'ad Berardi

IL TEMPO (L. PES) - La Corte d'Appello dà ragione all'ex ad giallorosso Pietro Berardi, licenziato dalla Roma il 17 aprile 2023. Dopo la vittoria in primo grado dello scorso giugno il club aveva optato per il ricorso chiedendo un risarcimento in via riconvenzionale. Richiesta rigettata e sentenza confermata: il licenziamento dell'ex dirigente era illegittimo. Cambia il riconoscimento economico che la Roma deve a Berardi che passa da 210 mila euro a 150 mila euro. Questo in attesa che vengano esaminate dall'arbitrato le richieste risarcitorie del dirigente che ammontano a diversi milioni: solo in autunno si avranno novità.