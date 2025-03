L'emergenza Empoli non finisce mai. Squadra dimezzata

Roberto D'Aversa non vuole sentire parlare di emergenza, temendo che possa diventare un alibi per la sua squadra. Tuttavia, la situazione dell'Empoli è obiettivamente critica, con ben undici giocatori indisponibili. Con questi assenti, si potrebbe schierare una formazione potenzialmente competitiva.

(...) L'allenatore ha a disposizione tutti e quattro i portieri, ma le defezioni riguardano ogni reparto. Tra i giocatori di movimento, ipotizzando il modulo 3-4-2-1, si possono elencare assenze importanti in ogni zona del campo.

In difesa mancano Sazonov (rottura del crociato), Ismajli (problema muscolare) e Viti (contusione al ginocchio). A centrocampo sono indisponibili Solbakken (lussazione alla spalla), Anjorin (problema muscolare), Haas (rottura del crociato) e Maleh (problema al legamento del ginocchio). Sulla trequarti, l'Empoli deve rinunciare a Fazzini e Zurkowski. Infine, in attacco manca Pietro Pellegri, out da dicembre per rottura del crociato, dopo un periodo in cui era stato decisivo. Da allora l'Empoli ha ottenuto solo 3 punti con tre pareggi contro Venezia, Bologna e Genoa. Ebuehi, assente da tempo, potrebbe tornare in panchina. Nonostante il tecnico non voglia alibi, l'Empoli si presenterà contro la Roma con una squadra fortemente rimaneggiata.

(gasport)