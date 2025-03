L'argentino potrà tornare tra cinque o sei mesi

IL TEMPO (A. UFFREDUZZI) - L'infortunio subito da Dybala riguarda il tendine semitendinoso, uno dei tendini che fanno parte del gruppo muscolare degli ischiocrurali, situati nella parte posteriore della coscia. La lesione ha causato un danno che ha richiesto un trattamento inizialmente mirato alla conservazione del tendine stesso, ma, poi si è deciso di fare un intervento chirurgico. Il semitendinoso è uno dei muscoli principali della coscia e ha un ruolo fondamentale nell'estensione dell'anca e nella flessione del ginocchio. Le cause di questo infortunio possono essere molteplici: spesso traumatiche violente dovute a movimenti rapidi e improvvisi o cambiamenti di direzione del ginocchio. Oppure sono scatenate da vecchie lesioni muscolari che hanno danneggiato il tendine. [...] Nella terapia conservativa la fisioterapia gioca un ruolo fondamentale perché oltre al riposo si dovrà lavorare tramite la Tecar e cercare un recupero della mobilità e della flessibilità del muscolo. Il recupero dopo l'intervento chirurgico, invece, richiede un periodo molto più lungo di riabilitazione in quanto nelle prime 3-6 settimane, oltre al riposo si inizierà con esercizi leggeri. Dai 3 ai 6 mesi l'atleta comincia a svolgere esercizi più specifici per il recupero della forza muscolare e della resistenza, progressivamente si inizierà a correre e a giocare sempre sotto la supervisione dell'equipe medica per evitare ricadute. Il rientro non è stabilito in termini precisi perché si valuterà tramite test il recupero funzionale; in genere si ritorna in campo 5 o 6 mesi dopo.