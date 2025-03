Lampo Soulé dopo 22". Ranieri in zona Europa

Come un bravo studente che, dopo aver preso un buon voto, si prepara con ancora più impegno per l'interrogazione successiva, la Roma, in vista del ritorno con l'Athletic Bilbao, non ha preso sottogamba la trasferta di Empoli, conquistando tre punti importanti e preparando con fiducia il viaggio al San Mamés. Ormai la Roma ha raggiunto una solidità che le permette di essere competitiva a prescindere dall'avversario e dalle difficoltà.

Rispetto alla gara con i baschi, Ranieri ha cambiato nove titolari, confermando solo Svilar e Ndicka, e dando spazio a chi finora aveva giocato meno. (...) Insomma, una gestione perfetta, anche perché la Roma ha sbloccato subito la partita con il gol di Soulé, spegnendo le speranze dell'Empoli.

Il gol iniziale ha scombussolato i piani di D'Aversa, già condizionato dalle assenze, e la Roma ha preso subito il controllo della partita. (...) Nonostante il rapido vantaggio, i giallorossi hanno continuato ad attaccare, creando diverse occasioni. L'unico rammarico del primo tempo è legato alle occasioni sprecate da Shomurodov e Koné, che avrebbero potuto chiudere la gara già all'intervallo.

(...) Nonostante i cambi di D'Aversa, la Roma ha gestito la partita, anche se con qualche difficoltà nel finale. I numeri, però, parlano chiaro: nel 2025, nessuna squadra dei top campionati europei ha fatto più punti della Roma di Ranieri. La squadra è settima in classifica e si è abituata a non sbagliare più, diventando un avversario scomodo sia in Serie A che in Europa League.

