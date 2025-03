La squadra oggi torna al lavoro

Tre giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri dopo le fatiche di coppa e di campionato, adesso la squadra è pronta a tornare in campo per cominciare la preparazione alla prossima sfida di Serie A contro il Lecce al Via del Mare. Oggi i giallorossi non impegnati con le rispettive nazionali [...] torneranno al Fulvio Bernardini insieme a Ranieri.

Consueto lavoro di scarico oggi, da domani invece cominceranno gradualmente i lavori in campo tra parte atletica e quella tattica. Da valutare le condizioni di Celik che si era fermato per una piccola lesione e che potrebbe tornare entro la fine della sosta. [...]

(corsport)