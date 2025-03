La squadra di Valverde fa 1-1 in casa. Out Sancet

L'Athletic Bilbao frena in campionato, pareggiando 1-1 in casa contro il Maiorca e interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. Un risultato che permette comunque ai baschi di mantenere il quarto posto in classifica, con un vantaggio di 5 punti sul Villarreal.

(...) L'Athletic, che ha faticato a creare occasioni da gol, è riuscito a pareggiare grazie a Nico Williams, che ha sfruttato un cross di Gorosabel. Nonostante l'assedio finale, il Maiorca è riuscito a difendersi con ordine.

In vista della sfida di ritorno contro la Roma, restano dubbi sulle condizioni di Sancet, assente nella partita contro il Maiorca. (...) Come Ranieri, anche Valverde ha fatto ampio turnover, cambiando otto giocatori rispetto all'ultima formazione. (...) Nonostante i cambi, l'Athletic non è riuscito a conquistare i tre punti. Il San Mamés, si preannuncia caldo, anche se non come l'Olimpico. Giovedì sarà diverso.

(Messaggero)