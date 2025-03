La Roma vince e torna in vetta

La Baby Roma archivia il periodo negativo nonostante le tante assenze e, dopo due sconfitte consecutive torna a vincere. La banda di Falsini sbanca sul campo del Bologna per 2-4 e torna al primo posto in classifica del campionato Primavera. Nella prima frazione di gioco si mette in mostra Di Nunzio, classe 2007 che prima sblocca la partita e poi serve una palla d'oro per il raddoppio di Della Rocca. Nella ripresa il Bologna torna sotto, ma, a De Luca e Nordvall, rispondono Marazzotti e Graziani. [...]

(corsport)