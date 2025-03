La Roma va Lecce con il rebus allenatore: il sogno è Allegri

Mentre impazza il totonomi per il nuovo allenatore della Roma, i giallorossi questa sera (ore 20.45) scendono in campo a Lecce alla ricerca della settima vittoria consecutiva in campionato. L'obiettivo è eguagliare la Roma scudettata di Capello per poi sognare di replicare il filotto firmato due volta da Garcia (9 e 10 vittorie) e Spalletti (8 e 11). [...] Capitolo a parte quello del futuro allenatore: in conferenza stampa, giovedì, sono cadute le candidature di Gasperini, Farioli e probabilmente quella di Sarri, uno dei tecnico più accostati alla Roma nelle ultime settimane. Il gioco a eliminazione è tornato a far circolare altri nomi: quelli di Pioli, attualmente all'Al-Nassr, Mancini, Italiano e Thiago Motta. Insieme a Valverde e il suo pizzino. Nonostante sui nomi ci sia grande riserbo, in pieno stile Friedkin, la short list di Ranieri sembra già pronta. In attesa che il presidente Dan decida, il sogno - soprattutto per i tifosi - resta Allegri. [...] Senza Dybala, tocca alla coppia Soulé-Pellegrini supportare Dovbyk. Così Ranieri sopperirà all'assenza della Joya. Affidando al capitano la responsabilità della rincorsa Champions e dividendo con Soulé la cifra tecnica dell'attacco.

(la Repubblica)