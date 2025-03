La Roma tenta Gasperini

La Roma sta seriamente pensando di affidare la panchina a Gian Piero Gasperini, nell'estate in cui avverrà il divorzio con l'Atalanta. Il via libera a tastare il terreno è arrivato direttamente dal presidente Friedkin, ormai conquistato dai risultati ottenuti dalla Dea, dopo un confronto con Ranieri. [...] I primi sondaggi risalgono a qualche mese fa, quando ancora Gasp non aveva annunciato il suo addio. In primis si sono mossi Ranieri e Ghisolfi, soprattutto per cercare di capire se ci fosse margine per affidargli la Roma. Il tecnico ha già ricevuto ampie garanzie sull'autonomia della costruzione della squadra, con la società pronta a mettergli a disposizione calciatori idonei al suo stile di gioco. [...] Un'altra ipotesi potrebbe essere Vincenzo Italiano, che sta trattando il rinnovo con il Bologna, ma resta un obiettivo fattibile solo a certe condizioni. [...]

Gasperini arriverebbe a Trigoria con qualche anno di ritardo. Era stato già trattato da Franco Baldini nel 2019, l'ultima Roma di Pallotta, ma non gradì l'essere stato messo in stand-by. Stavolta, il finale della storia può essere diverso.

(corsport)