La Roma si gode il sorpasso (per ora) e la porta blindata

La Roma ha chiuso la porta. Uno dei segreti della rincorsa in campionato e del sogno Champions League è che Ranieri è riuscito a ridare equilibrio ad una squadra che non sembrava più tale. Nella ricostruzione, il tecnico è partito dalla difesa e, con il clean sheet di Lecce, salgono a 8 le reti inviolate negli ultime 18 incontri. [...]

Nell'ultimo periodo, poi, la porta di Svilar è blindata. Nelle ultime 7 partite, l'unico ad aver superato il muro dell'estremo difensore giallorosso è stato Da Cunha del Como, per il resto non sono arrivate altre reti. [...] Il vantaggio di non subire gol, è ben evidenziato dal fatto che la Roma sta vincendo solo di misura e grazie all'apporto dei singoli. [...] Se Hummels a fine anno tornerà in patria, Ghisolfi vuole blindare Svilar: la trattativa è partita, ma, la differenza tra offerta e richiesta è ancora ampia. C'è tempo, ma, neanche troppo dal momento che sul portiere ci ha posato gli occhi il Bayern Monaco. [...]

(corsera)