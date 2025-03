La Roma ora ci crede, Dovbyk segna e si riscatta: Champions vicina, ma, Dybala ko

Claudio Ranieri porta a casa i 3 punti con un unico tiro in porta, ma, per la Roma contava solo vincere per dimenticare Bilbao e per riaprire la corsa alla Champions League. Il successo arrivato contro il Cagliari è il sesto consecutivo e i giallorossi restano la squadra che nel 2025 ha fatto più punti. [...]

Non era facile spazzare via la delusione europea e il contraccolpo un pò si è fatto sentire. La squadra è stata prevedibile e lenta contro un Cagliari ben organizzato. [...] Ad inizio ripresa la Roma soffre e serve un miracoloso Svilar per togliere i giallorossi dai guai, che alla prima occasione utile vanno in gol con Artem Dovbyk. [...] Alla fine, vittoria pesantissima con una sola amarezza: l'infortunio di Paulo Dybala, entrato ed uscito in lacrime dopo solo 11 minuti. La Joya ha accusato un problema al flessore e dovrà rinunciare anche alla Nazionale. [...]

(gasport)